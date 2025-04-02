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Mahsun Kırmızıgül'ün Volkan Konak acısı: Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Volkan Konak’ın kaybıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül, Günay konserinde Konak’ın şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamayarak sahnede duygusal anlar yaşadı.

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, kısa süre önce annesiyle birlikte iki yakın dostunu toprağa vermişti.

Geçtiğimiz günlerde, yurt dışında olduğu için cenazesine gidemediği Edip Akbayram’ın mezarını ziyaret eden Kırmızıgül, art arda yaşadığı kayıpların ardından Volkan Konak’ın ölümüyle sarsıldı.

Sessizce ağladı

Günay’da konser veren ünlü şarkıcı Volkan Konak’ın şarkısını söylerken gözyaşlarına engel olamadı.

Sahnede duygusal anlar yaşayan Kırmızıgül, sessizce ağladı.

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