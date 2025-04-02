Yalçın Doğan'dan CHP kurultayını karıştıracak sözler: Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler partiden atılsın

CHP 6 Nisan'da olağanüstü seçimli kurultay yapacak. Parti içerisindeki bir grup delegenin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırıp imza toplamaya başladığı konuşuluyor. CHP'ye yakın Tele1 TV'de, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını isteyenler olursa, onların partiden atılması teklif edildi.

CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonları ve buna bağlı soruşturma süreçleri devam ediyor. Bu süreçte partinin genel başkanının değiştiği son kurultay ve İstanbul Kongresi'nde de şaibe iddiaları soruşturma konusu oldu. Buna karşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisini olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı.

Kılıçdaroğlu 'aday olmam' demedi

CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararını almasıyla eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar geri dönmesi gündemde yine en çok konuşulan ihtimallerden biri oldu.

Konuya ilişkin bir de açıklam yapan Kılıçdaroğlu, 'aday olmayacağım' demedi ve şimdiye kadar kendi isteğiyle değil parti içinden kendisine gelen istekle genel başkan olduğunu söyledi.

Delegeler harekete geçti

Değerlendirmeleriyle adeta delegenin isteğini işaret eden Kılıçdaroğlu'na beklediği destek de geldi. Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'liler bu kapsamda imza kampanyası başlatarak harekete geçti. Kılıçdaroğlu'nu göreve çağıran bir metin hazırlanırken söz konusu imza metni kamuoyuna yansıdı.

CHP’ye yakın Tele1’de, CHP delegeleri üzerindeki etkisi bilinen Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyenlerin partiden atılması teklif edildi.

Yalçın Doğan, Kılıçdaroğlu destekçilerinin partiden atılmasını istedi

Yalçın Doğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için imza verecek delegeler için ihraç yolunun açılması gerektiğini söyledi. CHP yandaşı Yalçın Doğan, “Eğer bu kurultayda 15-20 kişi çıkıp Kılıçdaroğlu’nu aday gösterirse, o gösterenleri partiden ihraç etmek lazım.” dedi.

Zafer Şahin, Yalçın Doğan'ın açıklamalarını sosyal medya hesabında paylaştı. Şahin paylaşımında, "İşte gazeteci bu. İşte tarafsızlık İşte feraset. İşte en hakiki, öz demokrat. Yalnız bir kusuru var. İhraç ne yav? Boyunlarını vurun , dar ağacına asın. Gaz odalarında kesin hesaplarını." ifadelerine yer verdi.