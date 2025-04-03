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POLİTİKA

Bakan Murat Kurum'dan boykot tepkisi: 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Birileri boykot çağrılarıyla ekonomimizi baltalamaya, insanımızın alın terini hedef almaya çalışsın. Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefetin boykot çağrılarına yönelik tepkisini dile getirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birileri boykot çağrılarıyla ekonomimizi baltalamaya, insanımızın alın terini hedef almaya çalışsın. Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız. Depremin izlerini siliyoruz. Çarşılarımızı ihya ediyoruz. Yeni ticaret alanları açıyoruz. Ekonomisi güçlü Türkiye ile inşa edilecek daha çok hayat var" ifadelerini kullandı. 

Bakan Kurum paylaşımında, Malatya'da devam eden Bakırcılar Çarşısı inşaatına ve depremzede esnaf Abdülkadir Tekgül'ün hikayesine yer verdi.

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