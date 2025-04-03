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MEDYA

CHP'nin boykotu geçmişi hatırlattı! Özgür Özel'e 2 Nisan şoku!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart olayları sonrası tutuklanan öğrenciler için başlatılan tüketim boykotunu desteklediğini duyurdu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun boykot karşıtı açıklamalarına tepki gösteren Özel, "Üyelerin haklının yanında, sen neredesin?" ifadelerini kullandı. Açıklamalar, Flash Haber TV'deki Flash Gündem programında ele alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, "Boykot çağrıları yanlıştır' diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na tepki gösterdi. Özel "Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor. Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin?" ifadelerini kullandı.

Flash Haber TV'de Gazeteci Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca, Özgür Özel'in bu ifadelerini Flash Gündem programında değerlendirdi.

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