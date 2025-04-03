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Hadi Özışık: Gençlerle ilgili samimi bir çıkış görmüyorum

TV100’deki Eşit Ağırlık programında, TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı'nın Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasıyla ilgili açıklamaları ve gençlerin boykot çağrıları ele alındı. Gazeteci Hadi Özışık, bu protestoların gençler tarafından değil, başka odaklar tarafından manipüle edildiğini belirterek, boykotun arkasındaki güçlerin belli olduğunu ve TRT’nin açıklamasının sadece itibarını koruma amaçlı yapıldığını savundu.

TV100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında, TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı'nın, Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla ilgili açıklamaları ve protestolarda bulunan gençlerin boykot çağrısı masaya yatırıldı. Gazeteci Hadi Özışık, TRT’nin kararını ve sonrasındaki gelişmeleri eleştirerek, "Gençlerle ilgili samimi bir çıkış görmüyorum. Orada vandallık yapıldı, polise balta fırlatıldı" dedi. Özışık, bu protestoların aslında gençlerin değil, başka bir odakların manipülasyonu olduğuna dikkat çekti.

Boykotun arkasında kimlerin olduğunu da sorgulayan Özışık, "Boykotu alıp bunu büyütmenin bir anlamı yok. Bu boykotun mimarı belli" ifadelerini kullandı ve TRT'nin yaptığı açıklamanın itibarını koruma amaçlı yapıldığını savundu.

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