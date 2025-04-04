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Beyoğlu'nda kadına şiddet uygulayan kişi, bekçi tarafından silahla bacağından vuruldu

Beyoğlu'nda, sokakta kadına şiddet uyguladığı öne sürülen yabancı uyruklu kişinin, bekçi tarafından silahla bacağından yaraladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi'nde 1 Nisan akşamı yabancı uyruklu olduğu öğrenilen B.M, yanındaki kadınla sokakta tartışmaya başladı.

B.M'nin kadına şiddet uyguladığını gören ve istirahatte olduğu öğrenilen bekçi Y.S. araya girip tarafları ayırmaya çalıştı.

B.M'nin Y.S'ye karşı koyması üzerine ikili arasında arbede yaşandı. Y.S. tabancayla ateş ederek B.M'yi bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.M'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Kayıtta, ikili arasında yaşanan kavga sırasında Y.S'nin B.M'ye ateş ettiği, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı görülüyor.

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