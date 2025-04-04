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Hadi Özışık: Bahçeli ölse de terörsüz Türkiye projesi hayata geçmese diyenler var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'de yaptığı çağrıyla başlayan süreç Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı. Terörsüz Türkiye'nin inşaa edilmesi adına başlayan bu yeni süreç çok sayıda tartışmayı da beraberinde getirdi. Bahçeli'nin sağlığına kavuşmasıyla birlikte mesele tekrardan gündemin en sıcak konusu haline geldi.

Ekol TV'de yayınlanan Çağlar Cilara'nın sunduğu "Tartışma Zemini" programına gazeteci Hadi Özışık'ın terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sözleri damga vurdu. MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan dönemin değerlendirildiği yayında Hadi Özışık şunları söyledi;

''Rahmetli Turgut Özal'ı bir kez daha rahmetle anıyorum. PKK terör örgütünün bitirilmesi noktasında o dönemde Özal bir adım atmıştı ve Özal'ın ölümü konusunda da hala bir takım iddialar var. Özal da o dönemde bir linçle karşı karşıya kalmıştı. Sonrasında da Turgut Özal vefat edince o mesele de öyle kalmıştı.''

'Bahçeli ölse de terörsüz Türkiye projesi hayata geçmese...'

Hadi Özışık, 'Sayın Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili çok fazla iddialar vardı ve o konuda çirkin ifadeler kullanıldı' diyerek, ''Devlet Bahçeli, Allah gecinden versin hepimiz öleceğiz. Bahçeli ölse de terörsüz Türkiye projesi hayata geçmese umudunu yaşayan çok insan vardı.'' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine araya giren programın bir diğer konuğu İsmail Dükel ise: ''Bu çok sıkıntılı bir ifade, öyle bir tablo çizdin ki terörden medet uman, dışarıda kıyamet gibi bir insan var, bu doğru değil.'' şeklinde konuştu.

''Bahçeli'nin öldüğünü söyleyenler...''

Hadi Özışık ise; 'Evet, halen var' diyerek iddiasının gerekçelerini şöyle açıkladı;

''Devlet Bahçeli İmralı'da MHP ilçe binası kursun diyenler, düne kadar şehit ailelerini hiç hatırlamayıp bugün MHP'ye ve Bahçeli'ye yüklenenler. Youtube kanallarında Bahçeli'nin öldüğünü söyleyenler ve hala bunu söylemeye devam edenler var. Devlet Bahçeli olmasa bu adım atılamazdı''

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