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MEDYA

'Aybüke Pusat' paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Gazeteciler şaka kurbanı oldu

TRT 1 dizisi Teşkilat kadrosundan Aybüke Pusat’ın çıkarılmasının ardından bir sosyal medya kullanıcısı, diziden "kendi isteğiyle ayrıldığını" yazarak şaka yaptı. Bu paylaşımı gerçek sanan gazeteciler Ezel Akay, Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Tele 1 kanalı durumu haberleştirince, sosyal medyada alay konusu oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılması, sosyal medyada gündemi sarsan bir konu oldu. Yaşanan bu gelişme sonrası bir sosyal medya kullanıcısı, Aybüke Pusat'a destek olmak için kendisinin de Teşkilat dizisi kadrosundan kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti. Bir çok kişi ve hatta gazeteci, bu paylaşımı haber yaptıktan sonra paylaşımı yapan kişinin Teşkilat dizisinde rol almadığı, paylaşımı sadece şaka maksadıyla yaptığı ortaya çıktı.

Bu gelişme sonrası paylaşımı gerçek sanıp işleyen Gazeteci Ezel Akay, Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Tele 1 kanalı, sosyal medyada tiye alındı.

İşte sosyal medya kullanıcısının yaptığı o paylaşım:

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