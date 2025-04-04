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POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık sorunları nedeniyle kamuoyu önünde uzun süredir görünmüyordu. Bahçeli, vefatının 28. yılı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaretinde görüntülendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başladı. Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümünde mezarını ziyaret eden Bahçeli, burada kısa bir süre de olsa görüntülendi.

Zayıfladığı ve yürümekte zorlandığı görülen Bahçeli, MHP heyeti ile birlikte Türkeş'in kabri başında dua etti. Anma töreninin ardından Bahçeli, makam arabasına binerek uzaklaştı.

Daha sonra MHP Genel Merkezi'nin karşısında bulunan Türkeş Vakfı'na geçen Bahçeli, kapıda coşkulu bir kalabalık tarafından tezahüratlar ve bozkurt işaretleriyle karşılandı.

Makam arabasına güller atılan Bahçeli, kendisine eşlik eden MHP heyeti ile birlikte vakıf merkezine geçti.

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