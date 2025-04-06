Polisten öldüresiye dayak! Görüntüler gündem oldu, valilik duyurdu: Görevden uzaklaştırıldılar
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 polis motosiklet sürücüsüne şiddet uygularken görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından valilikten açıklama geldi. Tekirdağ Valiliği, polislerin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Çorlu ilçesinde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." bilgisine yer verildi.
Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edildiği, polisler hakkında idari ve adli süreç başlatıldığı belirtildi.