BIST 9.380
DOLAR 37,98
EURO 41,68
ALTIN 3.710,58
YEREL

Polisten öldüresiye dayak! Görüntüler gündem oldu, valilik duyurdu: Görevden uzaklaştırıldılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 polis motosiklet sürücüsüne şiddet uygularken görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından valilikten açıklama geldi. Tekirdağ Valiliği, polislerin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Çorlu ilçesinde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edildiği, polisler hakkında idari ve adli süreç başlatıldığı belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsrail ordusunun, Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
İsrail ordusunun, Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazanın görüntüsü!
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazanın görüntüsü!
Hadi Özışık: Kemal Kılıçdaroğlu yıllarca Tayyip Erdoğan'a iftira attı, hepiniz de alkışladınız
Hadi Özışık: Kemal Kılıçdaroğlu yıllarca Tayyip Erdoğan'a iftira attı, hepiniz de alkışladınız
Kılıçdaroğlu’nun sözleri İmamoğlu’na gönderme mi?
Kılıçdaroğlu’nun sözleri İmamoğlu’na gönderme mi?
Hadi Özışık: Bahçeli ölse de terörsüz Türkiye projesi hayata geçmese diyenler var
Hadi Özışık: Bahçeli ölse de terörsüz Türkiye projesi hayata geçmese diyenler var
'Aybüke Pusat' paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Gazeteciler şaka kurbanı oldu
'Aybüke Pusat' paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Gazeteciler şaka kurbanı oldu
Beyoğlu'nda kadına şiddet uygulayan kişi, bekçi tarafından silahla bacağından vuruldu
Beyoğlu'nda kadına şiddet uygulayan kişi, bekçi tarafından silahla bacağından vuruldu
Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partilileri selamladı
Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partilileri selamladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Beykoz’da gecekondu mahallesinde Emlak Konut ile örnek dönüşüm! Bakan Kurum: Dönüşümden korkmayın
Beykoz’da gecekondu mahallesinde Emlak Konut ile örnek dönüşüm! Bakan Kurum: Dönüşümden korkmayın
Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu olayının aslı ortaya çıktı
Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu olayının aslı ortaya çıktı
Aybüke Pusat tartışması büyüyor! Tepki veren Gülben Ergen'e Gaffar Yakınca'dan bomba yanıt!
Aybüke Pusat tartışması büyüyor! Tepki veren Gülben Ergen'e Gaffar Yakınca'dan bomba yanıt!