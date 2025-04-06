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İdris Kardaş: CHP, darbeleri destekleyen bir siyasi geçmişe sahip

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugün "seçimden korkan bir cunta yönetimi" tarafından yönetildiğini savundu. Özel’in bu sözlerine, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş’tan tepki geldi. Kardaş, CHP’nin geçmişteki darbelere ve muhtıralara verdiği desteği hatırlatarak, partinin darbe karşıtlığı konusundaki samimiyetini sorguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugünkü yönetimini "seçimden, rakibinden, milletten korkan bir cunta" olarak nitelendirdi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, onun halkın desteğini değil, rakiplerini hedef alan bir "cunta başkanı"na dönüştüğünü iddia etti. Bu sözleriyle, Türkiye’nin yönetiminin meşruiyetini yitirdiğini savundu ve "sokaklar halkın iradesindedir" dedi. Ancak Özel’in bu açıklamalarına, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş’tan sert bir tepki geldi.

Kardaş, Özel’in açıklamalarını eleştirerek, CHP’nin geçmişteki darbelere verdiği desteği hatırlattı. 27 Mayıs darbesine, 12 Mart, 12 Eylül darbelerine ve 27 Nisan muhtırasına kadar CHP'nin darbe süreçlerinde siyasi bir duruş sergilediğini belirtti. Kardaş, CHP’nin 27 Mayıs öncesi ordunun müdahalesine karşı durmadığını, 12 Eylül ve 27 Nisan gibi darbeleri de alkışladığını söyledi. Ayrıca, CHP’nin 367 kararına destek vererek, Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmasını da eleştirdi. Kardaş, CHP’nin darbe karşıtlığının samimi olmadığını, partinin iktidar olma arzusuyla her zaman vesayetçi güçlere yakın durduğunu vurguladı. 

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