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Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında

Sivas'ta halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı, araç kamerasınca kaydedildi.

Karşıyaka Mahallesi Celal Kayacan Caddesi'nde 3 Nisan'da meydana gelen kaza, halk otobüsünün araç içi kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde 58 H 0249 plakalı halk otobüsünün 58 AFE 694 plakalı otomobile çarpması, çarpmanın etkisiyle devrilme tehlikesi geçiren otomobilin refüjdeki kaldırım taşına vurarak tekrar tekerlekleri üzerinde durması yer alıyor.

Kayıtlara, kazanın ardından otomobil ve otobüsteki 3 yaralıya çevredeki vatandaşların yardımcı olması da yansıyor.

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