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Ahmet Çakar'dan canlı yayında Fenerbahçe kehaneti

Futbol yorumcusu eski Ahmet Çakar, Beyat Futbol programında Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Ligi'nde şampiyon olacağını iddia etti. Çakar, "Bugün itibarıyla 7 Nisan itibarıyla tüm Fenerlilere söylüyorum, beyler hasret sona erdi şampiyonsunuz" dedi.

Fenerbahçe, Trabzonpor'u 4-1 yenerek Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. 

Ligin bitimine 8 maç kala şampiyonluk yarışı alev alırken çarpıcı iddia Ahmet Çakar'dan geldi.

Beyaz TV'de canlı yayınlanan "Beyaz Futbol" programında Çakar, "Bugün itibarıyla 7 Nisan itibarıyla tüm Fenerlilere söylüyorum, beyler hasret sona erdi şampiyonsunuz" dedi.

Çakar, Galatasaray'ın Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybedeceğini iddia etti.

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