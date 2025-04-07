Ahmet Çakar'dan canlı yayında Fenerbahçe kehaneti
Futbol yorumcusu eski Ahmet Çakar, Beyat Futbol programında Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Ligi'nde şampiyon olacağını iddia etti. Çakar, "Bugün itibarıyla 7 Nisan itibarıyla tüm Fenerlilere söylüyorum, beyler hasret sona erdi şampiyonsunuz" dedi.
Fenerbahçe, Trabzonpor'u 4-1 yenerek Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.
Ligin bitimine 8 maç kala şampiyonluk yarışı alev alırken çarpıcı iddia Ahmet Çakar'dan geldi.
Beyaz TV'de canlı yayınlanan "Beyaz Futbol" programında Çakar, "Bugün itibarıyla 7 Nisan itibarıyla tüm Fenerlilere söylüyorum, beyler hasret sona erdi şampiyonsunuz" dedi.
Çakar, Galatasaray'ın Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybedeceğini iddia etti.