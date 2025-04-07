Nagehan Alçı'dan Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine yanıt: Atma uydurma

Yazar Nagehan Alçı, Ekrem İmamoğlu'nun "Özel'e desteğim tam. Nutuk, Kuran, Nazım Hikmet, Hacı Bektaş okuyorum" sözlerini değerlendirdi. Alçı, "Atma uydurma. Olmaz, toplumun her kesiminin oyuna talip olmak için daha samimi olmak lazım." dedi.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi'nde söyledikleri konuşulmaya devam ediyor.

Kurultay öncesi Özgür Özel'e desteğini açıklayan İmamoğlu, “İnanıyorum ki Özgür Özel kapsayıcı, kucaklayıcı, birleştirici bir liste yapacak, kurultaydan sonra da yeni bir başlangıç gerçekleşecek. Bizim İBB olarak bastırdığımız resimli belgeli Nutuk vardı. En çok onu okuyorum. Sivas kısmına geldim, Ankara’ya doğru ilerliyorum. Kuran-ı Kerim’de de özellikle adaletle ilgili bölümleri not alarak okuyorum. Nâzım Hikmet’in bütün şiirlerini getirttim, o da başucumda. Hacı Bektaş Veli ile ilgili sayfa sayısı az ama müthiş derinlikli bir kitap da okuyorum” dedi.

İmamoğlu'nun okuduğunu söylediği kitap tercihleri gündem oldu. Tartışmalara ilişkin yazar Nagehan Alçı'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

KRT'de katıldığı bir programda söz alan Alçı, "Bakın samimiyet çok önemlidir. Siz projeymiş gibi onu da alayım. Ben manavdan elmayı da alayım. Ne kadar cok alırsam o kadar kazançlı çıkarım. Hem 'Nutuk'u hem Kur'an-ı Kerim'i, hem Hacı Bektaş'ı okuyorum, hem Nazım Hikmet'i okuyorum' derseniz der ki kardeşim 'atma uydurma'. Olmaz toplumun her kesiminin oyuna talip olmak için daha fazla samimi olmak lazım. Kuvvetli bir hatip iyi bir siyasetçi ama ben çok okuyan bir isim olduğu kanaatinde değilim." ifadelerini kullandı.