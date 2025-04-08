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Bellona, 'Superbrands Türkiye 2025' listesinde yer aldı

Bellona, 'Superbrands Türkiye 2025' listesinde yer aldı

Bellona, Superbrands International tarafından "Türkiye'nin Süper Markaları" arasında gösterildi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bellona, dünyanın bir çok farklı noktasında faaliyet gösteren bağımsız marka değerlendirme kuruluşu Superbrands International'ın bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği organizasyonda tüketici tercihleri ve sektördeki başarısıyla Türkiye'nin süper markaları arasında yer aldı.

Yenilikçi tasarım anlayışı, ürün kalitesi ve müşteri odaklı hizmet stratejisiyle "Superbrands Türkiye 2025" listesinde yer alan Bellona, entegre ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla sektördeki rakiplerinden ayrışıyor.

Türkiye'nin Süper markaları Araştırma Şirketi NielsenIQ tarafından tüketicilerin satın alma davranışlarına göre belirlenen araştırmada, finansal performans, üretim kapasitesi, istihdama katkı, teknoloji yatırımları, pazarlama faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerine verilen destekler gibi kriterler baz alındı.

Superbrands Türkiye, tüm bu kriterlerde gösterdiği başarılar sebebiyle Bellona'yı süpermarka statüsüne layık gördü.​​​​​​​

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