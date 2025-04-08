Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu 2025 ihracat hedefini büyüttü

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, Federasyon bünyesindeki 6 sektörün bu yılki ihracat hedefinin 29-30 milyar dolar olduğunu söyledi.

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Kaplangı, sektördeki gelişmelere ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EVFED olarak züccaciye, mobilya, plastik, aydınlatma, endüstriyel mutfak ve paslanmaz çelik sektörlerini bünyelerinde barındırdıklarını kaydetti.

Şu anda bu 6 sektörün yıllık toplam ihracatının 26 milyar dolar, ithalatının ise 21 milyar dolar olduğunu dile getiren Kaplangı, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 10'unu ev ve mutfak eşyaları sektörünün yaptığını anlattı.

Kaplangı, ev ve mutfak eşyaları alanındaki söz konusu sektörlerin yaklaşık 960 bin kişiyi istihdam ettiğini, toplam istihdamın yüzde 3'ünü, sanayi istihdamının da yüzde 15'ini gerçekleştirdiğini kaydederek, ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağladıklarını bildirdi.

İhracatın yüzde 51-52'sinin Avrupa pazarlarına yapıldığını, bunu Amerika pazarının, Orta Doğu ülkelerinin, Bağımsız Devletler Topluluğu, Uzak Doğu ülkeleri ve Afrika bölgesinin izlediğini anlatan Kaplangı, aydınlatmadan tencereye, mobilyadan plastik eşyalara kadar on binlerce ürün grubunu dünyanın her yerine ulaştırdıklarını söyledi.

"Afrika'da çok büyük organizasyon planlıyoruz"

Güçlü Kaplangı, bu yıl ihracatta radarlarına özellikle Amerika ve Afrika pazarlarını aldıklarını belirterek, bu pazarlar sayesinde üretim, ihracat ve yatırımların artacağını söyledi.

Afrika pazarına ve genel ihracata ilişkin hedeflerinden bahseden Kaplangı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl ihracatta 29-30 milyar dolarlara gelmek istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Türkiye ihracatındaki payımızı yüzde 10'dan yüzde 11-11,5'e artırmayı hedefliyoruz. Amerika, Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu ülkelerinde büyüme öngörüyoruz. Sektörlerimiz dünyanın her yerinde organizasyon yapabiliyor ve en büyük fuarlarını gerçekleştiriyor. Bu sektörlerimizin stratejik olarak şu anda zayıf kaldığı tek pazar Afrika. Dolayısıyla tüm sektörlerimiz, EVFED'den sektörlerimizi birleştirerek Afrika pazarına açılmak için lider olmamızı bekliyor."

Kaplangı, Afrika'nın potansiyeli ve stratejik önemine değinerek, bu kıtada eşit ve adil işbirliği temelinde yer almak istediklerini ve bu konuda geç kalmamaları gerektiğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilgili ihracatçı birlikleri, kurum ve kuruluşlarla ortak çalışarak Afrika'da çok büyük bir organizasyon gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getiren Kaplangı, ilk yıllarda EVFED'in öncü olacağını, sonraki dönemlerde ise sektörlerin kendilerine uygun pazarlara gideceğini anlattı.

"En az 300 fabrikalık endüstri bölgesi kurmayı hedefliyoruz"

EVFED Yönetim Kurulu Başkanı Kaplangı, ev ve mutfak eşyaları sektöründe üretim yapan işletmelerin yüzde 95'inden fazlasının KOBİ olduğunu belirterek, paslanmaz çelik, endüstriyel mutfak, züccaciye ve aydınlatma sektörlerinde ham maddeye uygulanan gümrük vergilerinin indirilmesi talebinde bulundu.

Federasyon olarak organize sanayi bölgesi kurmak üzere ilgili bakanlıklarla görüştüklerini hatta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kendilerine "OSB yerine endüstri bölgesi kurmaları" tavsiyesinde bulunduğunu aktaran Kaplangı, şu bilgileri verdi:

"En kısa zamanda bölge ve yer seçimiyle birlikte ev ve mutfak eşyaları alanındaki sektörlerimize hizmet verecek en az 300 fabrikalık bir endüstri bölgesi hayal ediyoruz. Bununla ilgili çalışmaları da tamamlayacağız. Bizler KOBİ'ler olarak Türkiye'nin sanayisinin mihenk taşıyız, bel kemiğiyiz. Çalışacağız, çalışacağız ve daha çok çalışacağız. Her zaman önümüzde engeller çıkacaktır, problemli günler yaşayabiliriz. Ama önemli olan uzun vadede bıkmadan ve usanmadan ülkemiz için, ekonomimiz için, sanayimiz için savaşmaya devam etmemiz gerekiyor."