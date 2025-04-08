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Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun eviyle ilgili olay iddia

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun eviyle ilgili olay iddia

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait yazlık evde jandarma tarafından arama yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyaya yansıyan iddiaya göre jandarma eve çilingirle girdi. Resmi makamlardan iddiaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Kazdağları'ndaki evine jandarmanın çilingir yardımıyla girdiği öğrenildi.

 Dün akşam saatlerinde yapılan operasyon sırasında geniş güvenlik önlemleri alındığı ve aramanın yaklaşık 1 saat sürdüğü bildirildi. 

Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK
Sosyal medyaya yansıyan iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti. 

Edremit Son haber sitesi evde yapılan aramaya ilişkin video kaydı da verdi. 

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