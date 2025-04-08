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Ahmet Özer'den Mahir Polat için 'tutuksuz yargılanma' çağrısı

Ahmet Özer'den Mahir Polat için 'tutuksuz yargılanma' çağrısı

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kendisi gibi cezaevinde tutulan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekerek, tutuksuz yargılanması için çağrı yaptı.

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 Özer, "Mahir Polat'ın içinde bulunduğumuz cezaevi koşullarında bulunmasının risklerini de artık tüm Türkiye biliyor. Mahir Polat’ın ağır sağlık sorunları ve kalp hastalıkları nedeniyle bu süreçte tutuksuz yargılanması için harekete geçilmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tutuksuz yargılanması için çağrıda bulundu.

'TÜM TÜRKİYE BİLİYOR...'

Özer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hepimiz haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklandık. Tarafıma uygulanan düşman ceza hukuku da tüm kamuoyunun malumu. Bu zor ve zincirlenmiş günleri hep birlikte mücadele ederek aşacağımıza ilişkin inancım tam.

Ancak Sayın Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını yaptığım dönemde yakınen çalıştığım, çok değerli arkadaşımız Mahir Polat'ın içinde bulunduğumuz cezaevi koşullarında bulunmasının risklerini de artık tüm Türkiye biliyor. Mahir Polat’ın ağır sağlık sorunları ve kalp hastalıkları nedeniyle bu süreçte tutuksuz yargılanması için harekete geçilmesini temenni ediyoruz."

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