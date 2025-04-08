Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin trafik verilerini açıkladı: 6 bin 268 kaza, 74 ölü, 10 bin 199 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarının geçen yıla kıyasla yüzde 4,6 azalarak 6 bin 268'e gerilediğini, bu kazalarda 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 bin 199 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya trafik kazalarının nedenlerini de açıkladı. 6 bin 268 kazanın yüzde 41'i hız ihlalinden kaynaklandı.

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Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER), Ramazan Bayramı tatili süresince kaydedilen trafik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

25 Mart'ta, Ramazan Bayramı tatiline yönelik, trafik tedbirlerinin alınması, bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için 81 il valiliğine trafik tedbirlerini içeren genelge gönderdiklerini hatırlatan Yerlikaya, 26 Mart'tan bugüne trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdıklarını belirtti.

"69 bin 11 polis ve jandarma personelimiz görev başındaydı"

Bakan Yerlikaya, bu tedbirlerle trafik kazalarında tek bir canın dahi kaybedilmemesini amaçladıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu hedef doğrultusunda 69 bin 11 polis ve jandarma personelimiz, ülkemizin dört bir yanında trafik denetimlerini yapmak üzere görev başındaydılar. Bu süre zarfında 468 ortalama hız tespit sistemiyle 19 bin 326 kilometrelik yolu denetledik. Otobüs kazalarını önlemek adına ek önlemler de aldık. 720 personelimiz sivil yolcu gibi otobüslere binerek sürücüleri yolculuk sırasında denetlediler. 1271 radar aracıyla hız kontrollerimizi artırdık. Dron ve helikopterlerle 3 bin 81 saat havadan denetim yaptık. Geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre denetim sayımızı yüzde 30,6 artırdık ve toplamda da 4 milyon 957 bin 939 aracı denetledik. Bu denetimlerimiz sonrasında 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı."

48 bin 21 aracın, eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildiğini ifade eden Yerlikaya, 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konulduğunu bildirdi.

"6 bin 268 kazanın yüzde 41'i hız ihlalinden kaynaklandı"

Bakan Yerlikaya, geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde 6 bin 574 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu kazalarda maalesef olay yerinde 75 canımızı yitirmiştik, 10 bin 909 vatandaşımız da yaralanmıştı. Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 4,6 azalarak, 6 bin 268'e geriledi. Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 10 bin 199 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Trafik kazalarının nedenlerini açıklayan Yerlikaya, "Yine en başta aşırı hız geliyor. 6 bin 268 kazanın yüzde 41'i hız ihlalinden kaynaklandı. 74 canımızın 44'ünü aşırı hızdan kaybettik. Diğer sebepler arasında ise geçiş önceliği ihlali, arkadan çarpma, şerit ihlali, dönüş kuralları ve kırmızı ışıkta geçmek gibi temel trafik kurallarına uymamak var." ifadesini kullandı.

Pendik gişelerinde meydana gelen kazaları hatırlatan Yerlikaya, bu kazalarda aşırı hız ve arkadan çarpma ihlallerinin yaşandığını söyledi.

Yerlikaya, bayram tatili süresince meydana gelen trafik kazalarının yüzde 45'inin ve can kayıplarının yüzde 44,6'sının 14.00-20.00 saatlerinde gerçekleştiğini belirtti.

Yaşanan her kazanın tekrar tekrar aynı dersi verdiğine dikkati çeken Yerlikaya, hayatları kuralların, dikkatin ve sorumluluğun kurtardığını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, vatandaşlara, "Lütfen trafikte aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerlerimizi mutlaka takalım. Araç kullanırken gözümüz cep telefonunda değil yolda olsun." çağrısında bulundu.

Taslak Meclis'e sunulacak

Yerlikaya, "Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız." bilgisini paylaştı.

Denetimler arttıkça ve kural ihlallerine yönelik caydırıcılık güçlendikçe trafik kazalarının daha da azalacağına inandığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle trafik kurallarına harfiyen uyan tüm sürücülerimize teşekkür ediyorum. Trafikteki araç sayısını seyreltmek için 28-30 Mart tarihleri arasında belli güzergahlarda kamyon, çekici ve tankerlerin seyrine kısıtlama getirmiştik. Bu araçlarımızın sürücülerine de gösterdikleri sabır ve anlayış için özellikle teşekkür ediyorum. Bayram demeden, gece gündüz demeden, denetimleri aksatmayan, sabırla, güler yüzle, fedakarca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımızı, sahada süreci bizzat yöneten valilerimizi ve kaymakamlarımızı tebrik ediyorum."