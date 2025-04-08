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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki sözleri" nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açıklaması...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özel'in olağanüstü kurultayda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' ve benzeri hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Aydın, konuyla ilgili ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

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