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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyeti ile görüşme tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyeti ile görüşme tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyeti ile görüşecek. Ekol TV'ye özel olarak yapılan açıklamada görüşmenin yarın TBMM'de gerçekleşeceği öğrenildi.

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DEM Parti kaynakları Ekol TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM heyetinin görüşmesinin detaylarını Selda Güneysu aktardı.

ERDOĞAN, DEM HEYETİ İLE YARIN GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM heyeti görüşmesi AK Parti Grup Toplantısı'nın hemen ardından gerçekleşecek. Görüşme Erdoğan'ın TBMM'deki makamında gerçekleşecek.

GÖRÜŞME TBMM'DE OLACAK
Bu görüşme ile resmi olarak ilk temas gerçekleşecek. Bu sürecin en başından itibaren TBMM adres olarak gösterilmişti.

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