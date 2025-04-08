BIST 9.475
DOLAR 38,01
EURO 41,71
ALTIN 3.677,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski öğretim üyesi yakalandı

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski öğretim üyesi yakalandı

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretim üyesi İ.A. (45), saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyeti ile görüşme tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyeti ile görüşme tarihi belli oldu
AKOM duyurdu tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor
AKOM duyurdu tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor
THY açıkladı! Seferler karşılıklı iptal edildi
THY açıkladı! Seferler karşılıklı iptal edildi
Sinop'ta 675 yıllık tarihi türbe restore ediliyor
Sinop'ta 675 yıllık tarihi türbe restore ediliyor
Kuveyt Türk'ten tarımı destekleyen çözümlerini fuarda tanıtacak
Kuveyt Türk'ten tarımı destekleyen çözümlerini fuarda tanıtacak
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 139 sanığa dava
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 139 sanığa dava
Alman lüks markası Porsche'un satışlarına Çin freni
Alman lüks markası Porsche'un satışlarına Çin freni
Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin trafik verilerini açıkladı: 6 bin 268 kaza, 74 ölü, 10 bin 199 yaralı
Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin trafik verilerini açıkladı: 6 bin 268 kaza, 74 ölü, 10 bin 199 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Sahte web sitesi üzerinden 229 milyonluk vurgun
Sahte web sitesi üzerinden 229 milyonluk vurgun
Hijyen kurallarına uymayan dönercinin cezası belli oldu
Hijyen kurallarına uymayan dönercinin cezası belli oldu
Ev tozu ve polen alerjileriyle mücadelede aşı tedavisinin gücü
Ev tozu ve polen alerjileriyle mücadelede aşı tedavisinin gücü