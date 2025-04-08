Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: CHP yönetimi bal gibi biliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İstanbul'un nasıl talan edildiğini, rüşvet çarkının nasıl işletildiğini, bundan kimlerin nemalandığını CHP yönetimi bal gibi biliyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Gazze'de) Yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıkan, sağlık görevlilerinin infaz edildiği, apaçık savaş suçu işleyen haydutluğa tanık olduk. Gerilimi körüklemenin, ateşi büyütmenin, yayılmacı niyetlerle yeni haritalar peşinde koşmanın kimseye bir faydasının olmayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Siyonist lobinin baskılarına karşı bugüne kadar nasıl diklenmeden dik durduysak bundan sonra da zalimlerin karşısında hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Şunu herkes bilsin ve anlasın, Gazze'de insanlık onuru İsrail tarafından açıkça çiğnenirken biz oradaki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz." dedi.

"Hakkı, mazlumu savunma noktasında kimse bize sınır çizemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4. Antalya Diplomasi Forumu'nda devlet başkanlarıyla Gazze soykırımını görüşecek, zulmü durdurmak için neler yapabiliriz sorusuna cevap arayacağız. Gazze'de insanlık onuru İsrail tarafından çiğnenirken oradaki kardeşlerimize sırtımızı dönmeyiz. Hakkı, mazlumu savunma noktasında kimse bize sınır çizemez." ifadelerini kullandı.

Suriye'ye destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimizin daima yanlarında olacak, Suriye'nin istikrara kavuşması için üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getireceğiz." dedi.

"Siyasette şiddete, yakıp yıkmaya, özellikle de küfre yer yoktur ve olamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim siyasetin meşru kanalları ardına kadar açıkken sokağı adres gösteriyorsa, kendini inkar ediyor demektir. CHP'nin bulunduğu durum tam olarak budur. Siyasette hakarete, sokak terörüne, vandallığa, şiddete, yakıp yıkmaya, özellikle de küfre yer yoktur ve olamaz. Linç listelerinde hedef gösterilen yerli ve milli işletmeler ana muhalefetin kara gömleklilerine dönüşen marjinal sol örgütler tarafından tehdit edilmiştir. (Muhalefete) Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdüler. Sabrettikçe iftiranın, hakaretin dozunu artırdılar. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın, adaletin tecellisine engel olamazsınız. İstanbul'un nasıl talan edildiğini, rüşvet çarkının nasıl işletildiğini, bundan kimlerin nemalandığını CHP yönetimi bal gibi biliyor. Sahibinin kim olduğuna bakmadan beytülmala uzatılan o kirli elleri kırmak, Türk milleti adına yargının boynunun borcudur. Büyükşehri ve bazı ilçe belediyeleriyle İstanbul'u sarmaşık misali saran bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net görülecektir." şeklinde konuştu.

Özel'in 'Batılı ülkelere tepki gösterin' çağrısına eleştiri

Özgür Özel'in Batılı ülkelerden İBB soruşturmalarına tepki göstermesi çağrısında bulunmasını eleştiren Erdoğan, "Sokak eylemleri, CHP Genel Başkanının şuursuz açıklamalarıyla milletimizin huzurunu ve Türk ekonomisinin kazanımlarını hedef alan bir saldırıya evrilmiştir. Gazi'nin partisini aldılar, Batılı güçlerden 3-5 destek cümlesi koparmak uğruna onun bunun ayağına paspas ettiler. Seneler geçiyor ama CHP genel başkanları 'dayan Yorgo' ile 'yetiş Yorgo' ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyor. Yolsuzluklarını savunmak için ülkesini Batı'ya şikayet eden, pisliklerini örtmek için ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler, hayal kırıklığına uğradı." ifadelerini kullandı.

"Gönül diliyle konuşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Husumetin ve öfkenin diliyle değil, 23 senedir olduğu gibi yine gönül diliyle konuşacağız, 85 milyonun kardeşliğini daha ileri taşıma gayretinde olacağız." dedi.