BIST 9.475
DOLAR 38,01
EURO 41,71
ALTIN 3.677,09
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: CHP yönetimi bal gibi biliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: CHP yönetimi bal gibi biliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İstanbul'un nasıl talan edildiğini, rüşvet çarkının nasıl işletildiğini, bundan kimlerin nemalandığını CHP yönetimi bal gibi biliyor." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Gazze'de) Yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıkan, sağlık görevlilerinin infaz edildiği, apaçık savaş suçu işleyen haydutluğa tanık olduk. Gerilimi körüklemenin, ateşi büyütmenin, yayılmacı niyetlerle yeni haritalar peşinde koşmanın kimseye bir faydasının olmayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Siyonist lobinin baskılarına karşı bugüne kadar nasıl diklenmeden dik durduysak bundan sonra da zalimlerin karşısında hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Şunu herkes bilsin ve anlasın, Gazze'de insanlık onuru İsrail tarafından açıkça çiğnenirken biz oradaki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz." dedi.

"Hakkı, mazlumu savunma noktasında kimse bize sınır çizemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4. Antalya Diplomasi Forumu'nda devlet başkanlarıyla Gazze soykırımını görüşecek, zulmü durdurmak için neler yapabiliriz sorusuna cevap arayacağız. Gazze'de insanlık onuru İsrail tarafından çiğnenirken oradaki kardeşlerimize sırtımızı dönmeyiz. Hakkı, mazlumu savunma noktasında kimse bize sınır çizemez." ifadelerini kullandı.

Suriye'ye destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimizin daima yanlarında olacak, Suriye'nin istikrara kavuşması için üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getireceğiz." dedi.

"Siyasette şiddete, yakıp yıkmaya, özellikle de küfre yer yoktur ve olamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim siyasetin meşru kanalları ardına kadar açıkken sokağı adres gösteriyorsa, kendini inkar ediyor demektir. CHP'nin bulunduğu durum tam olarak budur. Siyasette hakarete, sokak terörüne, vandallığa, şiddete, yakıp yıkmaya, özellikle de küfre yer yoktur ve olamaz. Linç listelerinde hedef gösterilen yerli ve milli işletmeler ana muhalefetin kara gömleklilerine dönüşen marjinal sol örgütler tarafından tehdit edilmiştir. (Muhalefete) Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdüler. Sabrettikçe iftiranın, hakaretin dozunu artırdılar. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın, adaletin tecellisine engel olamazsınız. İstanbul'un nasıl talan edildiğini, rüşvet çarkının nasıl işletildiğini, bundan kimlerin nemalandığını CHP yönetimi bal gibi biliyor. Sahibinin kim olduğuna bakmadan beytülmala uzatılan o kirli elleri kırmak, Türk milleti adına yargının boynunun borcudur. Büyükşehri ve bazı ilçe belediyeleriyle İstanbul'u sarmaşık misali saran bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net görülecektir." şeklinde konuştu.

Özel'in 'Batılı ülkelere tepki gösterin' çağrısına eleştiri

Özgür Özel'in Batılı ülkelerden İBB soruşturmalarına tepki göstermesi çağrısında bulunmasını eleştiren Erdoğan, "Sokak eylemleri, CHP Genel Başkanının şuursuz açıklamalarıyla milletimizin huzurunu ve Türk ekonomisinin kazanımlarını hedef alan bir saldırıya evrilmiştir. Gazi'nin partisini aldılar, Batılı güçlerden 3-5 destek cümlesi koparmak uğruna onun bunun ayağına paspas ettiler. Seneler geçiyor ama CHP genel başkanları 'dayan Yorgo' ile 'yetiş Yorgo' ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyor. Yolsuzluklarını savunmak için ülkesini Batı'ya şikayet eden, pisliklerini örtmek için ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler, hayal kırıklığına uğradı." ifadelerini kullandı.

"Gönül diliyle konuşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Husumetin ve öfkenin diliyle değil, 23 senedir olduğu gibi yine gönül diliyle konuşacağız, 85 milyonun kardeşliğini daha ileri taşıma gayretinde olacağız." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu” ile neler sağlanacak?
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu” ile neler sağlanacak?
Umut Yılmaz'dan CHP'ye zehir zemberek sözler! Dün istifa etmişti
Umut Yılmaz'dan CHP'ye zehir zemberek sözler! Dün istifa etmişti
Bahçeli'nin Ahlat'ta inşa ettirdiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı
Bahçeli'nin Ahlat'ta inşa ettirdiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı
Yandex Maps'ten Türkiye'de kamyonlara özel navigasyon hizmeti
Yandex Maps'ten Türkiye'de kamyonlara özel navigasyon hizmeti
Bomba iddia! Trump yönetimi İHA saldırısı planlıyor, hedef onlar olacak
Bomba iddia! Trump yönetimi İHA saldırısı planlıyor, hedef onlar olacak
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski öğretim üyesi yakalandı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski öğretim üyesi yakalandı
Hakan Bayrakçı'nın 'Türk ordusu 72 saatte Tel Aviv'e girer' çıkışı olay oldu
Hakan Bayrakçı'nın 'Türk ordusu 72 saatte Tel Aviv'e girer' çıkışı olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyeti ile görüşme tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyeti ile görüşme tarihi belli oldu
AKOM duyurdu tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor
AKOM duyurdu tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor
THY açıkladı! Seferler karşılıklı iptal edildi
THY açıkladı! Seferler karşılıklı iptal edildi
Sinop'ta 675 yıllık tarihi türbe restore ediliyor
Sinop'ta 675 yıllık tarihi türbe restore ediliyor
Kuveyt Türk'ten tarımı destekleyen çözümlerini fuarda tanıtacak
Kuveyt Türk'ten tarımı destekleyen çözümlerini fuarda tanıtacak