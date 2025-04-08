Samsunspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe açıkmaması

Reeder Samsunspor'un Başkan Vekili Veysel Bilen, "Bizi ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın şampiyonluğu zerre kadar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey var, biz bu takımı Avrupa'ya götürmek istiyoruz." dedi.

Abone ol

Bilen, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahalarında oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray maçına kazanmak için çıkacaklarını belirten Bilen, "Bizi ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın şampiyonluğu zerre kadar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey var, biz bu takımı Avrupa'ya götürmek istiyoruz. Samsunspor olarak Avrupa'ya gidebilmenin yolu da bizim şu anda bulunduğumuz konumu muhafaza etmekten geçiyor. Avrupa'ya da üçüncü olarak gidersek avantajlı olacağımızı da biliyoruz. Bu nedenle de 22 haftadır süre gelen bu elimizdeki avantajı kullanmak istiyoruz. Bu bilinçle Galatasaray maçına hazırlanıyoruz. Sakatlarımız olmasına rağmen bütün sağlık ekibimiz olanca gücüyle maça yetiştirmesi gereken oyuncuların üzerinde çalışıyorlar. Oyuncularımız fedakarlık yapmak için can atıyorlar." diye konuştu.

Samsunspor'un mücadele ruhunun hiçbir zaman bitmeyeceğini kaydeden Bilen, "Biz son düdük çalana kadar Galatasaray maçında olanca gücümüzle mücadele edeceğimize ve karakterli oyuncu grubu kardeşlerimizin bizim başımızı öne eğmeyeceklerine inancımız tamdır. Rakibimiz ne kadar güçlü olursa olsun, şampiyonluğun adayı ne kadar güçlü olursa olsun biz inanıyoruz ki sahada mücadele ederseniz hak ettiğiniz puan ya da puanları alırsınız." ifadelerini kullandı.

"Hakemin konuşulmadığı bir maç olsun istiyoruz"

Bilen, Galatasaray maçına yoğun bir ilgi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şehirde çok büyük bir ilgi ve alaka var bu maçla ilgili olarak. Bundan da fazlasıyla memnunuz. Ancak altını çizmemiz gerekir ki inşallah Galatasaray maçından sonra da evimizde oynayacağımız Eyüpspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarına da aynı ilgiyi gösterelim ve el birliğiyle sezon başında söylediğimiz gibi 'biz bize yeteriz' sloganımız ışığında sezon bittiğinde Avrupa hedefine ulaşalım. Kırk yılı aşkındır Samsun'un ve Samsunspor'un hayali olan Avrupa trenine biz de binmiş olalım. Centilmence bir mücadele olmasını temenni ediyoruz öncelikle. Sakatlığın olmadığı hakemin konuşulmadığı bir maç olsun istiyoruz. Çünkü bütün Türkiye'de kamuoyunun, spor basınının gözü kulağı bu maçta olacak. Öyle zannediyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK bu maçın hakemini değerlendirirken maçın ağırlığına, önemine binaen atama yapacaktır. Buna da inanıyoruz. Daha evvel bildiğimiz üzere biz Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la oynayacağımız maçlara yabancı hakem talebimiz olmuştu. Ama bunu MHK ve TFF değerlendirmedi."

Türk hakemlere karşı olmadıklarına işaret eden Bilen, şunları kaydetti:

"Biz Türk hakemlerine karşı değiliz. Adil, adaletli, hak hukuk gördüğünü çalan her hakem bizim başımızın tacı. Biz kollanmak istemiyoruz, kayırılmak istemiyoruz ama hakkımızın da yenmesini istemiyoruz. Bu sezonda hepimizin bildiği gibi birçok maçta yanlış kararlar yüzünden puanları gasp edilen bir Samsunspor'u gördük. Umarım Galatasaray maçı ve diğer maçlarda bu hatalar yinelenmez. Hak eden de hak ettiği puan ya da puanları alır. Şimdiden seyir zevki ve mücadele ruhu yüksek olan bu karşılaşma için oyuncu kardeşlerimize ve teknik hekimimize de başarılar diliyoruz. Yönetim olarak onlara inanıyoruz, güveniyoruz. yine kamuoyunda işte belli gruplar tarafından pompalanmak istenen işte Fenerbahçe maçında şöyle prim vardı, Galatasaray maçına da bu primler verilsin, fazlası verilsin gibi söylemlerin de gerçekle bağdaşmadığını ifade edeyim. Başkanımızın onayladığı prim sistemimiz sezon başında devreye girmiştir. Hiçbir maçın ayrı bir özelliği yoktur. Büyük maçlarda ödediğimiz prim ve diğer maçlarda ödediğimiz prim oyuncu grubu kardeşlerimizin de onayıyla imzasıyla sezon başlamadan hayata geçirilmiştir. Fenerbahçe maçında ne prim verildiyse Galatasaray maçının primi de o olacaktır. Bu konuda da spekülasyonlara yer verilmemesini rica ediyorum."