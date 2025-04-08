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Cami imamını okla yaralamıştı!  "Hocayı vurdular diye bağırma sesi geldi"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cami imamını okla yaralamıştı!  "Hocayı vurdular diye bağırma sesi geldi"

 Bağcılar'da cami imamını okla yaralayan sanığın, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Faruk Güler olay gününü anlattı.

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Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Fatih Gündoğdu ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, müşteki imam Dursun Kuru'ya atılan okun, hayati tehlikeye neden olabilecek nitelikte değerlendirildiğine ilişkin raporun dosyaya ulaştığı belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Faruk Güler, öğle vakti namaz kılmak için gittiği caminin önünde şortlu birinin oturduğunu söyledi.

Camideyken, dışardan sesler gelmeye başladığını anlatan Güler, sanığın müştekiye "Bunu niye içeri alıyorsun. Şortla namaz olmaz." dediğini, imamın da "Bu kişi rahatsız, ben camiden kovamam." yanıtını verdiğini aktardı.

Sadece sesleri duyduğunu, olayı görmediğini ifade eden Güler, "Olay yaşandıktan sonra hoca namazı kıldırdı. Bende hocam bir sıkıntı varsa polisi arayın kameralara baksınlar dedim. Sonrasında hocayı vurdular diye bağırma sesi geldi. Ben olay yerine gidene kadar hocayı götürmüşlerdi." ifadesini kullandı.

Sanık Gündoğdu ise bir önceki celsede tanık olarak dinlenen kişilerin kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini, ibadet özgürlüğünün sınırlandığını, müştekinin ise görevini yerine getirmediğini iddia ederek, haklarında işlem yapılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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