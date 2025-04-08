BIST 9.471
DOLAR 38,00
EURO 41,64
ALTIN 3.676,09
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da hamile kadını öldüren maskeli katiller yurt dışına kaçarken yakalandı

İstanbul'da hamile kadını öldüren maskeli katiller yurt dışına kaçarken yakalandı

İSTANBUL Şişli'de salı günü maskeli saldırganlar 1'i hamile 2 kişiyi öldürmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katillerin kaçarken yakalandığını duyurdu.

Abone ol

İSTANBUL Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Salı günü gece saatlerinde bir binanın zemin katındaki apart daireye giren 4 kişi, buradaki Gültekin Gezer ile hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun'a silahla ateş etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hamile kadın ile yanındaki kişiyi katleden saldırganlar olay yerinden kaçmıştı. 

ALİ YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI
Şişli'deki korkunç cinayetin katillerini Türk polisi kısa süre içinde yakalandı.

Katiller yurt dışına kaçmaya çalışırken ele geçirildiler. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden “GEREĞİ YAPILDI” diyerek "İstanbul Şişli'de öldürülen hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in cinayet şüphelileri yakalandı" haberini verdi. 

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR
Ali Yerlikaya şu bilgileri verdi:
-Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda; 6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli’de Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun’un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı.

A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çekya Başbakanı Fiala'nın sosyal medya hesabı hacklendi
Çekya Başbakanı Fiala'nın sosyal medya hesabı hacklendi
Cami imamını okla yaralamıştı!  "Hocayı vurdular diye bağırma sesi geldi"
Cami imamını okla yaralamıştı!  "Hocayı vurdular diye bağırma sesi geldi"
Trump ile görüşen Netanyahu ülkesinde yerden yere vuruldu! 'Saksı' benzetmesi...
Trump ile görüşen Netanyahu ülkesinde yerden yere vuruldu! 'Saksı' benzetmesi...
Forbes 2025 milyarderlerini açıkladı: Türkiye'den 31 isim listede
Forbes 2025 milyarderlerini açıkladı: Türkiye'den 31 isim listede
Gazze'de can kaybı 50 bin 810’a yükseldi
Gazze'de can kaybı 50 bin 810’a yükseldi
Benzin ve motorinde fiyatlar değişiyor! Dev indirim sonrası tabela değişecek
Benzin ve motorinde fiyatlar değişiyor! Dev indirim sonrası tabela değişecek
Samsunspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe açıkmaması
Samsunspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe açıkmaması
İmamoğlu'nun avukatları 9 kanalı RTÜK'e şikâyet etti
İmamoğlu'nun avukatları 9 kanalı RTÜK'e şikâyet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: CHP yönetimi bal gibi biliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: CHP yönetimi bal gibi biliyor
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu” ile neler sağlanacak?
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu” ile neler sağlanacak?
Umut Yılmaz'dan CHP'ye zehir zemberek sözler! Dün istifa etmişti
Umut Yılmaz'dan CHP'ye zehir zemberek sözler! Dün istifa etmişti
Bahçeli'nin Ahlat'ta inşa ettirdiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı
Bahçeli'nin Ahlat'ta inşa ettirdiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı