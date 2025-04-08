İstanbul'da hamile kadını öldüren maskeli katiller yurt dışına kaçarken yakalandı

İSTANBUL Şişli'de salı günü maskeli saldırganlar 1'i hamile 2 kişiyi öldürmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katillerin kaçarken yakalandığını duyurdu.

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İSTANBUL Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Salı günü gece saatlerinde bir binanın zemin katındaki apart daireye giren 4 kişi, buradaki Gültekin Gezer ile hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun'a silahla ateş etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hamile kadın ile yanındaki kişiyi katleden saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.

ALİ YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

Şişli'deki korkunç cinayetin katillerini Türk polisi kısa süre içinde yakalandı.

Katiller yurt dışına kaçmaya çalışırken ele geçirildiler. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden “GEREĞİ YAPILDI” diyerek "İstanbul Şişli'de öldürülen hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in cinayet şüphelileri yakalandı" haberini verdi.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Ali Yerlikaya şu bilgileri verdi:

-Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda; 6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli’de Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun’un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı.

A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.