Barış Alper ve Kerem'in cezası belli oldu

PFDK, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’a 1’er maç men ve 58 bin 500’er TL para cezası verirken, kulübe taraftar olayları ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle toplam 222 bin TL ceza kesti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın cezasını açıkladı.

Buna göre, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a, 1'er resmi müsabakadan men ve 58 bin 500'er TL para cezası verildi.

Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp de taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle ise 54 bin TL para cezasına çarptırıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"25- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 02.04.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-SİPAY BODRUM FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- GALATASARAY A.Ş.’nin, 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 54.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu BARIŞ ALPER YILMAZ’ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu KEREM DEMİRBAY’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 03.04.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi ORHAN ÖZALP’in, müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 23 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

28- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 03.04.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."