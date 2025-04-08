Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! AKOM'dan kritik uyarı

Aniden bastıran yağışlar ve soğuk havalar İstanbul sınırına ulaştı. Düzce'de başlayan yoğun kar yağışı Marmara bölgesini etkisi altına aldı. AKOM'un yaptığı uyarılarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece altında olacağı paylaşıldı.

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Türkiye'nin Marmara bölgesini etkisi altına alan kar yağışı etkisini arttırdı. İstanbul sınırına dayanan kar yağışları özellikle Düzce'de etkili oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. AKOM, İstanbul'da Balkan soğuklarının etkili olacağı, sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceği ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın ardından kar yağışının görüleceğini bildirdi.

AKOM'DAN KRİTİK UYARI GELDİ!

hava dalgasının yurdun büyük bölümünde etkili olacağının değerlendirildiği raporda tam 32 il için kuvvetli kar yağışı alarmı verildi.

AKOM, sıcaklıkların 10 dereceye kadar gerileyeceğini ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Yarından itibaren sıcaklıklarda hissedilir derecede bir düşüş bekleniyor. Perşembe günü hafif yağmurla gelen yağışlı hava kütlesi, cuma günü karla karışık yağmur ve cumartesi günü ise aralıklı sağanak yağış bırakacak. Bugün en yüksek sıcaklık 11 derece, gece ise 5 dereceye kadar düşecek. Yarın sıcaklıkların en yüksek 9, en düşük ise 3 derece olması bekleniyor. Perşembe günü en yüksek sıcaklık 11, en düşük 4, cuma günü ise 6 en düşük 2 derece olacak. Cumartesi günü sıcaklıklar 8 dereceye kadar yükselecek. Pazar günü ise sıcaklıkların 11 dereceye, pazartesi günü ise 13 dereceye çıkması bekleniyor.

Sıcaklıkların gelecek hafta normale dönmesi bekleniyor.