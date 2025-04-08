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Ümit Özdağ hakkında yeni iddianame: 7 yıla kadar hapis talebi

Ümit Özdağ hakkında yeni iddianame: 7 yıla kadar hapis talebi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, basın yoluyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanan iddianame mahkemeye gönderilirken, Özdağ daha önce de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanmıştı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi.

İddianamede, Özdağ'ın basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Soruşturmanın geçmişi

Ümit Özdağ hakkında, partisinin 19 Ocak'taki il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma genişletilmişti.

Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Özdağ, 21 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanmıştı.

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şubatta düzenlenen iddianamede, Özdağ hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine kaydedilmiş, mahkeme, suç yerinin Antalya olması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek dosyayı Antalya Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

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