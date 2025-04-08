Polat davasında flaş tanık beyanı: Her şey hard diskte

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davasında, tanık Aygün Yıldırım'ın ifadeleri üzerine salonda gerilim yaşandı; beyanlar reddedilirken, dava gizli tanığın dinlenmesi için 9 Temmuz’a ertelendi. Tanığın, “Her şey hard diskimde” sözleri dikkat çekerken, sanıklar tanık beyanlarını kabul etmedi.

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"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

"YAPAMADIĞI İLLEGAL TÜM İŞLERİ BANA GÖNDERİYORDU"

Duruşmada, başka suçtan tutuklu Aygün Yıldırım tanık olarak dinlendi.

Yıldırım, "Sanık Mustafa Özalp'i, ikimiz de aynı işi yaptığımız için tanıyorum. Kendi yapamadığı illegal tüm işleri bana gönderiyordu. Sosyal medya hesabı kapatma gibi işlemleri gönderiyordu. Benden, Dilan Polat'ın hasımlı olduğu kişi Neslim Güngen'in hesabını 5 bin lira karşılığında kapatmamı istedi. Ben kabul etmeyince başkasına yaptırdı. Benim hard diskimde her şey var." iddiasında bulundu.

"TANIK BEYANINA KATILMIYORUZ"

Dilan Polat’ın kara kutusu olarak bilinen 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp tanık beyanına karşı söz alarak, "Tanığın tüm beyanlarını reddediyorum. Katılma taleplerini kabul ediyorum" dedi.

Sezgin Polat ise, "Hepsiyle ilgili tek tek suç duyurusunda bulunacağım. Hepsine tek tek dava açacağım" dedi. Sanık avukatları tanık beyanlarını kabul etmediklerini söyledi.

"ENGİN POLAT: BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI

Söz hakkı verilen sanık Engin Polat, onlarca şubelerinin kapandığını ve birçok çalışanlarının işsiz kaldığını öne sürerek, şirketleri üzerindeki kayyum kararının kalkmasını talep etti.

Polat, "Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor. Binlerce kişi işsiz kaldı. Bu vebal çok ağır. Kayyum müessesesinin şirketlerimden kalkmasını talep ediyorum" dedi.

Dilan Polat’ın kardeşi Can Doğu ise, "İlk celse verdiğim ifademi tekrar ediyorum. Dosyada istinat edilen suçlarla ilgili delil bulunmamaktadır." sözleriyle beraatini istedi.

DAVA 9 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve gizli tanığın dinlenmesi için duruşmayı 9 Temmuz 2025 tarihine erteledi.

ENGİN-DİLAN POLAT KARA PARA AKLAMA DAVASI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

Davanın ilk celsesinde ise Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu tüm tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.