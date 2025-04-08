BIST 9.477
DOLAR 38,01
EURO 41,69
ALTIN 3.646,22
HABER /  EKONOMİ

Türkiye ve Pakistan'dan stratejik enerji işbirliği

Türkiye ve Pakistan'dan stratejik enerji işbirliği

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Pakistan'ın 40 deniz petrol bloğu için yapılacak ihaleye, üç Pakistanlı şirketle ortak teklif verecek. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmanın Türkiye-Pakistan enerji ortaklığını derinleştireceğini belirterek, bölgesel enerji güvenliği için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Abone ol

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın 3 milli petrol şirketi, Pakistan'ın 40 deniz bloku için yapacağı ihaleye ortak teklif verecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, yurt dışında petrol ve doğal gaz aramaya yönelik yeni bir adım attı. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali denizlerinde faaliyetlerine devam ederken bu kez Pakistan ile yeni bir işbirliğine gidildi.

İslamabad programı kapsamında ilk olarak Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'na iştirak eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlar oturumunda konuşma yaptı.

Forum kapsamında Türkiye Petrolleri ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri Mari Energies, OGDCL ve PPL arasında Ortak Teklif Verme Anlaşması imzalandı.

İmza törenine katılan Bayraktar, "Bu adım, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik enerji ortaklığını daha da derinleştirirken bölgesel enerji güvenliği açısından da önemli bir eşik olacaktır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, forumun ardından Pakistan'ın Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awaiz Ahmad Khan Leghari ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Pakistan, 30 Haziran 2025'te 14'ü Makran açık deniz havzasında, 26'sı da Indus açık deniz havzasında olmak üzere toplamda 40 deniz arama bloku için ihale yapacak. Anlaşmaya göre, biri Türk, diğer üçü Pakistanlı dört şirket, mutabık kaldıkları bloklara ortak teklif verecek.

Bayraktar, İslamabad programı kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki enerji ilişkileri ele alındı.

Ayrıca Bayraktar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile de bir araya geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Togg’dan nisan ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası
Togg’dan nisan ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası
ABD’den Çin’e yüzde 104’lük ek vergi
ABD’den Çin’e yüzde 104’lük ek vergi
Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer silahta ısrar savaş getirir
Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer silahta ısrar savaş getirir
Motorine büyük indirim geliyor
Motorine büyük indirim geliyor
Tanker gemisinde korkutan yangın!
Tanker gemisinde korkutan yangın!
Polat davasında flaş tanık beyanı: Her şey hard diskte
Polat davasında flaş tanık beyanı: Her şey hard diskte
FIFA’dan kalecilere 8 saniye kuralı
FIFA’dan kalecilere 8 saniye kuralı
Firari FETÖ hükümlüsü Kayseri'de yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü Kayseri'de yakalandı
Barış Alper ve Kerem'in cezası belli oldu
Barış Alper ve Kerem'in cezası belli oldu
Ümit Özdağ hakkında yeni iddianame: 7 yıla kadar hapis talebi
Ümit Özdağ hakkında yeni iddianame: 7 yıla kadar hapis talebi
Marmaris'te ormanda ateş yaktığı öne sürülen zanlı yakalandı!
Marmaris'te ormanda ateş yaktığı öne sürülen zanlı yakalandı!
Instagram'a yaş sınırı! Canlı yayın ve DM detayı
Instagram'a yaş sınırı! Canlı yayın ve DM detayı