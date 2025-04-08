Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer silahta ısrar savaş getirir

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin ardından İran’ın nükleer silah geliştirmesi hâlinde askeri seçeneğe yöneleceklerini açıkladı. Trump ise İran’la doğrudan süren görüşmelerin başarısız olması durumunda, Tahran’ın büyük bir tehlike altında kalacağını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'la önceki gün Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir "İran" açıklaması geldi. ABD'nin İran'la yapacağı görüşmeler öncesi videolu mesaj paylaşan Netanyahu, Tahran'a tehditler savurdu.

NETANYAHU: İRAN NÜKLEER SİLAHTAN VAZGEÇMEZSE ASKERİ SEÇENEĞE YÖNELECEĞİZ

Netanyahu, İran'ın nükleer silah müzakerelerinde anlaşmaya yanaşmaması durumunda savaş seçeneğine geçeceklerini belirtti. Netanyahu, İran'ın tüm nükleer tesislerini çalışmaz hâle getirmediği müddetçe anlaşmayı kabul etmeyeceklerini söyledi. İsrail Başbakanı, " İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda hemfikiriz. Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz." dedi.

"TRUMP'LA HEMFİKİRİZ"

İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söyleyen Netanyahu, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ın hemfikir olduklarını belirtti. Netanyahu Tahran'ın söz konusu silahlara sahip olmasının anlaşma yoluyla da sağlanabileceğini ifade etti.

"İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİ ABD GÖZETİMİNDE YOK EDİLMELİ"

Netanyahu, olası bir anlaşmada İran'ın nükleer tesislerinin ABD gözetiminde tamamen yok edilmesi ve bu tesislerdeki ekipmanların sökülmesi gerektiğini ileri sürdü. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planına da değinen Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile dün yaptığı görüşmede bu konuyu da ele aldıklarını belirtti. Netanyahu, Gazze'deki halkın zorla yerinden edilmesini içeren plan kapsamında bazı ülkelerle bu Filistinlileri kabul etmeleri için görüşmeler yaptıklarını ileri sürdü.

İsrail Başbakanı, Trump'ın açıkladığı bu planın "eninde sonunda hayata geçirilmesi gerektiğini" savundu. Netanyahu ayrıca Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmak istediğini bunun da "İsrail'e tehdit oluşturduğunu" iddia etti. Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmasına karşı olduklarını söyleyen Netanyahu, "Dostum ve aynı zamanda (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın dostu olan Başkan Trump'a, 'Yardımınıza ihtiyacımız olursa sizinle bu konuyu konuşuruz' dedim." ifadesini kullandı.

NETANYAHU-TRUMP GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da önceki gün görüştü. Görüşmenin ardından Trump ve Netanyahu Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump, İran konusunu Netanyahu ile kapsamlı şekilde görüştüklerini söyleyerek "Bugün açıkçası İran'la ilgili konuları görüştük. İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur." dedi.

TRUMP: GÖRÜŞMELER BAŞARISIZ OLURSA İRAN BÜYÜK TEHLİKE ALTINA GİRER

Trump, İran'la hafta sonu devam edecek doğrudan görüşmelere dikkat çekip, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'la görüşmelerin başka ülkeler üzerinden gerçekleşmediğini vurgulayan Trump, "Eğer görüşmeler başarısız olursa, üzülerek söylüyorum ama İran büyük tehlike altına girer. Nükleer silah edinemezler." dedi. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde "İran için çok kötü bir gün olacağını" belirtti. ABD Başkanı yeni anlaşmanın biraz farklı ancak bir öncekinden çok daha güçlü olacağını dile getirdi.