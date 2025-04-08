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Motorine büyük indirim geliyor

Motorine büyük indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında yapılan güncellemeye göre, motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 2 lira 64 kuruş, LPG’ye ise 82 kuruş indirim uygulanacak. Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimlere göre, motorin fiyatlarında indirime gidilecek.

Motorinin litre fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere 2 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM YOK

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

DÜN AKŞAM LPG'YE İNDİRİM GELDİ

LPG'ye ise bugün itibarıyla geçerli olmak üzere indirim geldi.

Pompaya gece yarısı yansıyan indirime göre LPG'ye 82 kuruşluk fiyat indirimi yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin fiyatı: 46.75 TL

Motorin litre fiyatı: 46.85 TL

LPG litre fiyatı: 28.39 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 47.32 TL

Motorin litre fiyatı: 47.59 TL

LPG litre fiyatı: 28.29 TL

İzmir:

Benzin litre fiyatı: 47.68 TL

Motorin litre fiyatı: 47.95 TL

LPG litre fiyatı: 28.24 TL

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