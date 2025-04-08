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ABD’den Çin’e yüzde 104’lük ek vergi

ABD’den Çin’e yüzde 104’lük ek vergi

Beyaz Saray, 9 Nisan’dan itibaren Çin menşeli ürünlere yüzde 104 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump’ın çağrısına rağmen geri adım atmayan Pekin, daha önce ABD ürünlerine yüzde 34'lük misilleme vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü, Çin'e yüzde 104'lük tarife uygulanacağını duyurdu. "Ek tarife 9 Nisan'dan itibaren başlayacak…" açıklamasını yaptı.

ABD'DEN ÇİN'E YÜZDE 104 EK GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, Pekin'e kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu. ABD, geri adım atmayan Çin'in vergisini artırma kararı aldı. Beyaz Saray, Çin menşeli ürünlere yüzde 104 oranında ek gümrük vergisinin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

ÇİN'DEN TRUMP'IN YÜZDE 34'LÜK VERGİ UYGULAMASINA MİSİLLEME

Çin, Trump tarafından duyurulan yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulamasına misilleme olarak tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

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