Galatasaray ve Fenerbahçe, kaleci transferinde karşı karşıya

Galatasaray ve Fenerbahçe, kaleci transferinde bir kez daha karşı karşıya geldi. Muslera ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Olimpik Lyon'un kalecisi Lucas Perri'yi transfer etmek isterken, Fenerbahçe de Livakovic'in ayrılığı ihtimaline karşı Brezilyalı kaleci için teklif sundu.

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya geliyor.

Brezilya basınında RTI Esporte'nin haberine göre; iki ezeli rakip, kaleci transferi için aynı isme yöneldi.

FENERBAHÇE'DE MASADA

Muslera ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Olimpik Lyon'un kalecisi Lucas Perri'yi gündemine almıştı. RTI Esporte'de yer alan haberde Livakovic'in takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Fenerbahçe'nin de Brezilyalı eldiven için girişimlerde bulunacağı ileri sürüldü.

Haberde sarı-lacivertli ekibin oyuncuya resmi teklifini sunduğu ve Lyon'dan cevap beklediği aktarıldı.

Piyasa değeri 10 milyon euro olan Lucas Perri'nin kulübü Lyon'la 2028'e kadar kontratı bulunuyor.