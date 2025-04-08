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Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i polis, 3 yaralı

Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i polis, 3 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1’i polis olmak üzere 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i polis 3 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ilk belirlemelere göre kavgada 1’i polis 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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