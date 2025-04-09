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Yeni Akit'in Mahir Polat iddiası! Avukatından açıklama geldi

Yeni Akit'in Mahir Polat iddiası! Avukatından açıklama geldi

İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Yeni Akit'in Polat'ın cezaevinde ilaçlarını almadığı iddiasına yanıt verdi. Erdem, paylaşımları yapanlar hakkında yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

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Yeni Akit gazetesi, İBB'deki terör soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter yardımcısı Mahir Polat'ın cezaevinde ilaçlarını kullanmadığını iddia etti.

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, iddiayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Erkam Erdem sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Müvekkilim Mahir Polat’ın ilaçlarını almadığı yönündeki manipülatif haberleri takip etmekteyiz. Yegane amacı dürüst olarak yürüttüğümüz süreci baltalamak olan insanlık dışı bu paylaşımları yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız.

Mahir Bey gibi uzun yıllardır kalp ve tansiyon hastalığı yaşayan birinin ilaçlarını almamasının ölümcül sonuçlar vereceğini bilmelerine rağmen bu tarz paylaşım yapmaları ilgililerin nasıl insani bağlamdan koparak hınçla hareket ettiklerini göstermektedir.

Ayrıca, Mahir bey hükümlü değil tutuklu olmasına ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanması için sağlık durumunu tespit eden herhangi bir hastane raporu yeterli olmasına rağmen hükümlülere uygulanan mevzuat doğrultusunda Adli tıp kurumuna sevk edilmesi sürecini, bu sürecin bilimsel ve hakkaniyetli ilerleyeceğine dair inancımızla takip ettik.

Fakat bugün tekrar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevki ile yeni bir rapor sürecinin başlatılması, müvekkilimin tahliye sürecini uzatabilecek yeni hamleler olduğu izlenimine neden olmuş ve bizleri kaygılandırmıştır.

Kamuoyuyla açık şekilde paylaşmak isterim ki; Mahir Beyin sağlık sorunları cezaevi koşullarında kalmasını mümkün kılmamakta ve bu koşullar sağlığına devamlı olarak zarar vermekte ve hayati risk teşkil etmektedir.

Sürecin uzaması ve/veya gerekmediği halde hapis cezası kesinleşmiş kimselere uygulanan infaz durdurma kurallarının Mahir beyin tahliyesine esas alınması nedeniyle sağlığı ve yaşamı üzerinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğmasının vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki ne de vicdani olarak ödeyebilir."

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