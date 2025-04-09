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Mahmut Tanal geceyi Adalet Bakanlığı önünde geçirdi

Mahmut Tanal geceyi Adalet Bakanlığı önünde geçirdi

CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, tutuklu bazı siyasiler ve öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde eylem yapıyor.

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Mahmut Tanal, 8 Nisan akşamından 9 Nisan sabahına kadar Adalet Bakanlığı önünde eylemlerde gözaltına alınan ve tutuklanan gençler ve öğrenciler için nöbet tuttu.

X hesabından sabaha karşı 04.00'da bir paylaşım yapan Tanal, "Ülkemizin hukuku için nöbetteyiz" dedi.

Ankara'da gece boyunca sıcaklık sıfıra yakın seyretti. Tanal'ın akşam saatlerde bakanlık binası önüne kurmak istediği çadıra polis izin vermemişti.

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ile CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer de eyleme destek verdi.

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