BIST 9.477
DOLAR 38,01
EURO 42,09
ALTIN 3.702,25
HABER /  GÜNCEL

Trump'tan bir rezillik daha! Bu ülkeler arayıp popomu öpüyor...

Trump'tan bir rezillik daha! Bu ülkeler arayıp popomu öpüyor...

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi (NRCC) yemeğinde yaptığı konuşmada yine tüm dünyada gündem olacak sözler kullandı. Trump, ek gümrük vergilerini savunduğu konuşmasında, ülkelerin kendisiyle anlaşma yapmak için "poposunu öptüğünü" söyledi.

Abone ol

Trump gümrük vergileri ile ilgili yaptığı son konuşmasında "Bu ülkeler arıyor, popomu öpüyor, bir [ticaret] anlaşması yapmak için can atıyorlar. 'Lütfen, lütfen efendim, bir anlaşma yapmamıza izin verin, her şeyi yaparım, her şeyi yaparım efendim' diyor" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, bu sözler, Cumhuriyetçi Parti içinden de yükselmeye başlayan vergi siyasetine yönelik eleştirilere yanıt verirken sarf etti.

Washington Post gazetesi, Pazartesi günü yaptığı haberde Elon Musk'ın, Trump ile gümrük vergilerini durdurması konusunda konuştuğunu yazdı.

Trump'ın Wall Street'teki en önemli destekçilerinden biri olan Bill Ackman da, vergilerin 90 gün süreyle askıya alınması çağrısında bulunarak, gümrük vergilerinin dünyayı "ekonomik bir nükleer kışa" sürükleyebileceği uyarısını yapmıştı.

Washington'da Cumhuriyetçi Parti'nin yemekli toplantısında konuşan Trump, sık sık alkışlandı.

ABD'nin gümrük tarifeleri sayesinde günde 2 milyar dolar kazandığını iddia etti.

Trump Japonya ve Güney Kore'nin, bir anlaşma yapmak üzere ABD'ye heyet gönderdiğini de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da imzaladığı kararla 185 ülkeye yeni tarifeler getirdi. 9 Nisan'da yürürlüğe girecek tarifeler kapsamında, ABD'nin ithal ettiği mallara yüzde 10 ila 50 arasında değişen gümrük vergileri uygulanacak.

Yeni kararname ile ABD'nin yüzde 50'ye varan oranlarla en fazla gümrük vergisi uyguladığı ülke listesinin başında Çin, Vietnam, Tayland ve Japonya gibi Asya ülkeleri geliyor.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelere ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak

ÖNCEKİ HABERLER
Çocuklarda görme kaybına yol açabiliyor! Astigmatizmanın çeşitleri ve tedavi yöntemleri
Çocuklarda görme kaybına yol açabiliyor! Astigmatizmanın çeşitleri ve tedavi yöntemleri
Yeni Akit'in Mahir Polat iddiası! Avukatından açıklama geldi
Yeni Akit'in Mahir Polat iddiası! Avukatından açıklama geldi
Bursa'da servis minibüsü alt geçidin duvarına çarptı sürücü sıkıştı
Bursa'da servis minibüsü alt geçidin duvarına çarptı sürücü sıkıştı
Mahmut Tanal geceyi Adalet Bakanlığı önünde geçirdi
Mahmut Tanal geceyi Adalet Bakanlığı önünde geçirdi
ABD'nin Virginia eyaletindeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Virginia eyaletindeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Bursa'da derbiyi izlerken beyin kanaması geçiren kişi öldü
Bursa'da derbiyi izlerken beyin kanaması geçiren kişi öldü
Gümüşhane'de deprem oldu çevre illerde hissedildi
Gümüşhane'de deprem oldu çevre illerde hissedildi
CHP'li başkan istifa etti, partiyi topa tuttu! "Evim izlendi, ailem tehdit edildi"
CHP'li başkan istifa etti, partiyi topa tuttu! "Evim izlendi, ailem tehdit edildi"
Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç: Arsenal, Real Madrid'i dağıttı
Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç: Arsenal, Real Madrid'i dağıttı
Şaban Sevinç: Altaylı'nın karakteri budur, CHP umurunda değil
Şaban Sevinç: Altaylı'nın karakteri budur, CHP umurunda değil
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i polis, 3 yaralı
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i polis, 3 yaralı
Rusya ve ABD, İstanbul'da 10 Nisan'da görüşecek
Rusya ve ABD, İstanbul'da 10 Nisan'da görüşecek