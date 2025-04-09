Motorinin litre fiyatında süper indirim geldi benzin için tarih belli oldu

Bugün güne indirim haberiyle başladık. Motorinin litre fiyatında kallavi indirim gece yarısı pompaya yansıdı. Benzin için beklenen indirimin tarihi de belli oldu. İşte 9 Nisan itibariyle motorinin litre fiyatı;

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Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına kallavi bir indirim olara yansıdı. Geçtiğimiz hafta 74,95 dolar seviyesine kadar çıkan Brent petrol, bu hafta 63,20 doları gördü. Bu düşüş de motorin ve benzin için büyük bir indirim getirdi. İlk indirim dün gece pompaya yansıdı.

MOTORİNDE SÜPER İNDİRİM

Gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında 2 lira 64 kuruş indirim yapıldı. Motorinin litre fiyatı uzun zaman sonra 44 lira seviyelerine kadar gerilemiş oldu.

Motorinin yeni litre fiyatı şöyle;

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.31 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.19 TL

BENZİN İNDİRİMİ BU GECE



Benzin için de süper indirim haberi var. Daha önce 2 lira 15 kuruş olarak duyurulan indirim daha da yüksek olacak. Bu gece yarısından sonra benzinin litre fiyatına 2,24 TL indirim geliyor. Benzinin litre fiyatı bugün için şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46.83 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46.68 TL