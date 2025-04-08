Evlilik dışı ilişkiden doğmuştu! Arzu Sabancı Hacı Sabancı'nın oğlu Uzay için harekete geçti

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre Arzu Sabancı, sürece el koyarak tüm aile üyelerini Uzay'ı kabullenmeleri konusunda ikna etti. Hatta aile içerisinde küçük Uzay ile tanışmak üzere bir organizasyon düzenleneceği öğrenildi.