Evlilik dışı ilişkiden doğmuştu! Arzu Sabancı Hacı Sabancı'nın oğlu Uzay için harekete geçti
Hacı Sabancı'ya açılan babalık davası geçtiğimiz aylarda çok konuşulmuştu. Annesi Fatma D. olan 4 yaşındaki Uzay'ın, babasının ünlü iş insanı Hacı Sabancı olduğu yüzde 99,99 oranında doğrulanmıştı. Hacı Sabancı özel hayatıyla ilgili bu konuda sessizliğini korurken, Arzu Sabancı torunu Uzay ile ilgili sürpriz bir hamle yaptı. İşte detaylar...
İş insanı Hacı Sabancı son dönemde özel hayatıyla dikkat çekiyor. Nazlı Sabancı'nın eşi Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun biyolojik babası olduğu iddiası ortaya atılmıştı.
Bu iddiayı ortaya adan Fatma D. isimli bir kadındı. Fatma D. 3 yaşındaki oğlu Uzay’ın iş adamı Hacı Sabancı’dan olduğunu iddia etmiş ve babalık davası açmıştı. Geçtiğimiz aylarda DNA örneği veren Hacı Sabancı’nın babalık davası sonuçlanmıştı. Ünlü iş insanının yüzde 99.99 küçük Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı.
Gelişmenin ardından Hacı Sabancı sessizliğini korurken, annesi Arzu Sabancı devreye girerek dikkat çeken bir adım attı.
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre Arzu Sabancı, sürece el koyarak tüm aile üyelerini Uzay'ı kabullenmeleri konusunda ikna etti. Hatta aile içerisinde küçük Uzay ile tanışmak üzere bir organizasyon düzenleneceği öğrenildi.