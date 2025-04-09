Kemal Kılıçdaroğlu CHP kongresine tepki! İlk kez konuştu

CHP’de tartışmalı kongre süreci yankı uyandırırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Gazeteci Nuray Başaran’ın sorularına yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Yorum yapmak istemiyorum, troller yine saldırır” diyerek sessizliğini bozdu ama sözleriyle çok şey söyledi. Parti içindeki gelişmelere açık eleştiri getirmese de, bu sözler Kılıçdaroğlu’nun yaşananlara tepkili olduğunu gösterdi.

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CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide son dönemde yaşanan tartışmalı kongre süreciyle ilgili konuşmayı reddetti. Gazeteci Nuray Başaran, Kılıçdaroğlu ile yaptığı özel telefon görüşmesini kamuoyuyla paylaştı.

"KILIÇDAROĞLU KONGREYİ ANTİDEMOKRATİK BULUYOR"

Başaran, Kılıçdaroğlu’na “antidemokratik kongre” iddialarını sorduğunu ve Kemal Bey’in bu konuda yorum yapmaktan kaçındığını belirtti. Kılıçdaroğlu’nun yanıtı şu şekilde oldu: “Yorum yapmak istemiyorum, çünkü troller yine saldırır.”

Gazeteci Başaran, Kılıçdaroğlu’nun bu tutumunun dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, “Tahmin ediyorum ki Kemal Bey, kongrenin antidemokratik olduğunu kabul ediyor. Ancak açık konuşmak istemiyor, çünkü sosyal medyadaki sistematik saldırılardan çekiniyor” ifadelerini kullandı.

CHP’deki kurultay süreci, özellikle son günlerde parti içi demokrasi, delege yapısı ve aday belirleme süreçleri açısından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.