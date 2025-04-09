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Aday olamamıştı! Berhan Şimşek CHP kurultayının iptali için YSK'ya itiraz etti!

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda zamanında başvuru yapmadığı gerekçesiyle aday olamayan eski milletvekili Berhan Şimşek, kurultayın iptali için YSK'ya itirazda bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultayında genel başkan adaylığını açıklayan eski milletvekili Berhan Şimşek, zamanında başvuru yapmadığı iddiasıyla aday olamamıştı.

"Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultay'da imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel’e, Sayın Murat Emir’le Sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen "Hayır vakit geçmiştir" dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi" ifadeleriyle tepkisini dile getiren Şimşek'ten sürpriz bir hamle geldi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre  Şimşek'in CHP kurultayının iptali için YSK'ya itirazda bulunduğu öğrenildi.

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