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Murat Ongun’un ev sahibi ifade verdi 1 yıllık kira bedeli peşin ödenmiş

Murat Ongun’un ev sahibi ifade verdi 1 yıllık kira bedeli peşin ödenmiş

Murat Ongun’un aylık 300 bin TL kira ödediği 4 katlı villanın sahibi Nilay Keser savcılığa ifade verdi. Ongun ile 14 Nisan 2024’te kontratı imzaladıklarını belirten Keser, “1 yıllık kira olarak 3 milyon 717 bin 400 TL’yi Gözdem Ongun hesabıma gönderdi” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un ev sahibi ressam Nilay Keser savcılığa ifade verdi.

Kira sözleşmesini Murat Ongun ve eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile imzaladıklarını belirten Keser, adı geçen kişinin 1 yıllık kira bedeli olarak 3 milyon 717 bin 400 TL’yi banka hesabına havale ettiğini anlattı.

Ongun, yolsuzluk soruşturması kapsamında savcıya 350 bin TL aylık gelir beyanında bulunmuştu. Ongun, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği röportajda, “Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur” demişti.

Kira sözleşmesi eşiyle yapıldı

Yeni Şafak’ın ulaştığı ifadede Keser, Acarlar Mahallesi Acarkent 28. Sokak C-119 Beykoz adresin mülk sahibi olduğunu belirterek, 4 katlı villa şeklinde ve iki dubleksten oluşan daireyi yaklaşık 4 senedir kiraya verdiğini söyledi.

14 Nisan 2024’te ARS Emlak’ta Murat Ongun ile eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile kira sözleşmesi yaptıklarını anlatan Keser, “Bu tarihten itibaren kiracım olarak dairemde ikamet etmeye başladılar” dedi.

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