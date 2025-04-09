Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri Platformundan kadro çağrısı

Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri, 2018’de verilen Cumhur İttifakı kadro sözünün tutulmasını, görevde olup olmamaya bakılmadan SGK prim baz alınarak yılların birikimine, tecrübesine, emeğine kadro haklarının verilmesini 15 yıldır bekliyor.

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FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ 657ʼye tabi olarak Diyanet bünyesinde yılda 2 kez kış ve yaz dönemi olmak üzere KPSS, DHBT(Din Hizmetleri Alan Bilgisi),MÜLAKAT puanları ile ve belirli belgeleri de ibraz ederek istihdam ediliyor.

Yıllardır atama şartlarını taşıyarak kadro ve özlük haklarından mahrum bırakılarak hizmet veren fahri Öğreticiler,aylık 8-9 günlük sigorta, asgari ücretin çok altında maaş ve yarım yatan sigortadan kaynaklı SGK prim borçları çıkarak hiçbir özlük hakkı olmadan görev yapıyorlar.

Fahri Kur'an Kursu öğreticileri Platformu, yazılı açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ve TBMM'ye fahri çalışanlar için kadro verilmesi çağrısında bulundu.

-15 YILDIR HERKESİME KADRO VERİLİRKEN FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ NEDEN SÜREKLİ KAPSAM DIŞI BIRAKILARAK #KADRO ve özlük HAKLARI verilmiyor?

-2013den 2018 yılına kadar ve 2024 yılında neden KuranKursuÖğreticisi kadroya alımı yapılmadı sadece imam alımı yapıldı

-2015 ve 2022’de vekil imamlara TBMM tarafından iki defa kadro verilirken FAHRİ (geçici) ÖĞRETİCİLER neden sürekli kapsam dışı bırakılıp kadro verilmedi

-2025 yılı aile bakanlığında çalışan ek derslilere kadro veriliyor CB kararnamesi ile ama FAHRİ (geçici) ÖĞRETİCİLER neden kapsam dışı bırakılıyor

-2018’de verilen Cumhurİttifakı KadroSözü üzerinden 7 yıl geçti nezaman tutulacak

Sn.CUMHURBAŞKANIMIZDAN, Bakanlarımızdan ve DİYANETTEN TALEBİMİZ;

- FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE görevde olup olmama durumuna bakılmadan sadece SGK prim günleri baz alınarak EMEK+TECRÜBE KADROLARI VERİLMELİDİR Her kurum kendi bünyesinde tecrübeli eleman çalıştırırken diyanet bünyesinde yıllarını hizmete adamış tecrübeli fahri (geçici) öğreticiler kadroya alınarak değerlendirilmelidir.

- Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin aylık 8-9 günlük yatan SGK primlerinin geçmişe dönük ve geleceğe yönelik sigortaları 30 gün üzerinden yatırılarak emeklilik hakkı sağlanması talebimizdir.Gereğinin yapılmasını arzederiz.

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ PLATFORMU Başkanı Saliha Şentürk uzun süredir kadro ve özlük haklarının verilmesi mücadelesinde sayısız etkinlikler basın açıklamaları 25 tane soru önergesi 4 tane Kanun teklifi verdirerek haklarını aramaya devam etmektedir.

4.cü Kanun Teklifini MHP MV.Halil Öztürk’e verdirerek TBMM’ye sunulmuştur.

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ PLATFORMU Başkanı Saliha Şentürk

4 tane KANUN TEKLİFİ VERDİRMİŞTİR

1-Yeniden refah partisi(24.01.2024)

2-Saadet-Gelecek(20.05.2024) Partisi

3-Deva partisi(31.10.2024)

4-Milliyetçi Hareket Partisi MHP (11.11.2024)

Birçok da soru önergesi ve mecliste konuşmalar, basın açıklamaları,ziyaretler, birçok etkinlikler sağlayarak Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin kadro ve özlük haklarının verilmesi noktasında mücadelelerini sürdürmektedir

Fahri Kuran kursu öğreticilerinin yıllardır bekledikleri kadro talepleri, bu dört partinin kanun teklifi önerileriyle meclis gündeminde yer almış oldu. Tekliflerin yasalaşması halinde, Fahri Öğreticilerin görevde olup olmama durumuna bakılmadan Sgk prim baz alınarak yılların birikimine, tecrübesine kadro haklarının verilmesi iş güvencesi sağlanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi bekleniyor.