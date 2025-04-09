Dehşet! 19 yaşındaki genç babasını öldürdü!

Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı babasını tüfekle öldüren 19 yaşındaki M. Çal ile olayda kullanılan silahı bahçeye atan anne gözaltına alındı.Abone ol
Mehmet Ali Çal (39) ile oğlu M. Çal (19) arasında Cahit Aslan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M. Çal tüfekle babasına ateş etti.
Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Ali Çal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çal'ın cenazesi, Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçtı anne tüfeği bir evin bahçesine attı
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı M. Çal ile olayda kullanılan tüfeği Kızılaliler Mahallesi'ndeki evin bahçesine atan şüphelinin annesi A. Çal'ı gözaltına aldı.