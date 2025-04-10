Recep Tayyip Erdoğan - DEM Parti buluşması! 13 yıl sonra Beştepeye böyle gittiler

ANKARA'da gözler bu buluşmadaydı. DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Görüşme 1.5 saatten fazla sürdü. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan Beştepe'ye çıkmadan önce bu açıklamaları yaptılar.

ANKARA'da merakla beklenen buluşma bugün gerçekleşti. Hükümetin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti biraraya geldi. Erdoğan 13 yıl sonra ilk kez DEM partisi ile görüştü. Görüşme saat 15 sıralarında sonlanırken 1.5 saatten fazla sürdü. Görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

DEM Parti heyetinden görüşme öncesi açıklama

Sırrı Süreyya Önder görüşme öncesi, "Sürecin geldiği noktayı sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz. Görüşme ve önerileri paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı, hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir." açıklamasını yaptı.

Pervin Buldan ise "Bazı notlarımız var. Önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim. Şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek.Biz de yaptığımız görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Hepimize hayırlı olsun, Türkiye'ye hayırlı olsun, barışa vesile olsun. Görüşme sonrası belki yazılı bir açıklama yapabiliriz" diye konuştu.