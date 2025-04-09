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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler tarafından karşılandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Ziyarette önemli mesajlar veren Erdoğan, (Polislere) Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz. -Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır. Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir" dedi.

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