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Trabzon'da heyelan! Mahalle yolu ulaşıma kapandı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Karatepe Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolun kapanmasına neden olurken, ekipler güvenlik önlemleri aldı; can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karatepe Mahallesi'nin yolu ulaşıma kapandı.

Karatepe Mahallesi'ne ulaşımını sağlayan yola heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları sürüklendi.

Ulaşıma kapanan yolda ekipler güvenlik önlemi aldı.

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Çebi, AA muhabirine, kar sularının erimesi sonucu heyelanın meydana geldiğini söyledi.

Can ve mal kaybının olmadığını ifade eden Çebi, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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