BIST 9.519
DOLAR 38,00
EURO 41,68
ALTIN 3.677,83
EMLAK

Maraş'ta yapılan köyle evleri bildiğiniz villa gibi oldu bir bakın...

6 Şubat depreminde evleri yıkılan köylüler yeni evlerine kavuşuyorlar. İndere köyünde yapılan evler öyle güzel oldu ki köy evi değil villa dersiniz...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden hasar alan Adıyaman'da afetzedeler yeni evlerine yerleşmeye devam ediyor.
Bu kapsamda İndere köyünde yapımı tamamlanan 144 köy tipi konut, hak sahiplerine teslim edildi. Anahtarlarını teslim alıp yeni evlerine yerleşenler, memnuniyetlerini dile getirdi.
Hak sahibi afetzede Abdurrahman Karakuş, gazetecilere, depremlerde evinin ağır hasar aldığını anlattı.

Yeni evinde huzurlu bir şekilde yaşadığını belirten Karakuş, "Artık yeni evlerimizdeyiz. Allah devletimizden razı olsun, devletimize zarar vermesin. Ömrübillah çalışsak bu evleri yapamazdık. Yeni evimiz güzel, yerimiz geniş. Bundan iyisi can sağlığıdır." dedi.

Hak sahibi Remziye Karakuş ise yeni evinin eskisine göre daha güzel ve kullanışlı olduğunu ifade ederek, kışı çok rahat geçirdiğini söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türkiye ve Irak arasında strattejik işbirliği mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ve Irak arasında strattejik işbirliği mutabakat zaptı imzalandı
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı boykot listesindeki mekana gitti, paylaştı
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı boykot listesindeki mekana gitti, paylaştı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 20 şüpheli gözaltında
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 20 şüpheli gözaltında
Yüksel Yıldırım Samsunspor-Galatasaray maçı öncesi 'Ali Koç' açıklaması yaptı! Paylaşımı ayrı olay oldu
Yüksel Yıldırım Samsunspor-Galatasaray maçı öncesi 'Ali Koç' açıklaması yaptı! Paylaşımı ayrı olay oldu
Yaz tatili erkene mi çekiliyor? MEB o iddialara noktayı koydu!
Yaz tatili erkene mi çekiliyor? MEB o iddialara noktayı koydu!
Hakaret eden Çatalca Müftüsüne Volkan Konak kapak oldu
Hakaret eden Çatalca Müftüsüne Volkan Konak kapak oldu
Netanyahu şikayet etti Donald Trump Erdoğan çok akıllı ben onu seviyorum dedi
Netanyahu şikayet etti Donald Trump Erdoğan çok akıllı ben onu seviyorum dedi
Trump 'Ben Erdoğan'ı seviyorum o da beni' dedi Yunan basını manşet attı
Trump 'Ben Erdoğan'ı seviyorum o da beni' dedi Yunan basını manşet attı
Flaş açıklama! Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı
Flaş açıklama! Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı
Tekirdağ'da can pazarı! 2 işçi servisi çarpıştı, feci kazada çok sayıda yaralı var
Tekirdağ'da can pazarı! 2 işçi servisi çarpıştı, feci kazada çok sayıda yaralı var
17 yaşındaki genç Kızılırmak'ta kayboldu
17 yaşındaki genç Kızılırmak'ta kayboldu
Benzin ve motorinin ardından otogaza indirim geliyor
Benzin ve motorinin ardından otogaza indirim geliyor